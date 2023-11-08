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التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، كما تأمل في حال زواج إحدى المستفيدات إبلاغ المؤسسة بذلك عبر الرابط: هنا وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

خدمة تغيير حالة مستفيد

وتتيح خدمة تغيير حالة مستفيد، للمستفيدين من أفراد العائلة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للمستفيدة “المرأة” أو الحالة التعليمية (للمستفيدين الشباب من الذكور بسن 21 -26 سنة) أو الحالة الصحية (للمستفيد العاجز) أو الحالة الوظيفية وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري​.

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خطوات الخدمة

​الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار خدمة “تغيير حالة المستفيد” من قائمة الطلبات.
اختيار الحالة المراد تحديثها وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على زر “متابعة”
الموافقة على الإقرار ثم النقر على زر”تقديم الطلب”​
ستصل رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكن متابعة الطلب من هنا

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