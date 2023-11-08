التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد

الاتحاد يبحث عن فوز غائب بدوري روشن مؤشرات أولية لتقلبات جوية على معظم المناطق جمهور الاتحاد يُفضل زيدان أو لوبيتيغي الأهلي يُحقق فوزًا قاتلًا ضد سيراميكا الأطعمة الحريفة تقوي المناعة.. لكن تضر بصحة 4 فئات الاتحاد يُحدد بديلين لـ لوبيتيغي الهلال في مهمة خاصة ضد التعاون مداهمة استراحة والقبض على 3 أشخاص بنجران الاتحاد يفاوض لوبيتيغي لخلافة نونو سانتو أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بدوري روشن
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، كما تأمل في حال زواج إحدى المستفيدات إبلاغ المؤسسة بذلك عبر الرابط: هنا وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.
وتتيح خدمة تغيير حالة مستفيد، للمستفيدين من أفراد العائلة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للمستفيدة “المرأة” أو الحالة التعليمية (للمستفيدين الشباب من الذكور بسن 21 -26 سنة) أو الحالة الصحية (للمستفيد العاجز) أو الحالة الوظيفية وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.
الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار خدمة “تغيير حالة المستفيد” من قائمة الطلبات.
اختيار الحالة المراد تحديثها وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على زر “متابعة”
الموافقة على الإقرار ثم النقر على زر”تقديم الطلب”
ستصل رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكن متابعة الطلب من هنا