التاريخ ينصف الهلال ضد التعاون

ينتظر الجمهور مباراة الهلال ضد التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الهلال ضد التعاون

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الهلال ضد التعاون، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

تفوق هلالي في دوري المحترفين

وتُعد مباراة الهلال ضد التعاون اليوم هي المواجهة رقم 27 بين الفريقين في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كاسحًا للأزرق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز 19 مرة، مقابل 3 انتصارات فقط للتعاون، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب في دوري روشن السعودي الموسم الماضي بنتيجة 2\1 على ملعب الملز، فيما حسم الهلال مواجهة الإياب خارج ملعبه بأربعة أهداف نظيفة.