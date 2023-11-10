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ضمن منافسات دوري المحترفين

التاريخ ينصف الهلال ضد التعاون

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
التاريخ ينصف الهلال ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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ينتظر الجمهور مباراة الهلال ضد التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الهلال ضد التعاون

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الهلال ضد التعاون، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

مباراة الهلال ضد التعاون
موعد مباراة اليوم – المصدر @AltaawounFC

تفوق هلالي في دوري المحترفين

وتُعد مباراة الهلال ضد التعاون اليوم هي المواجهة رقم 27 بين الفريقين في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كاسحًا للأزرق.

التعاون والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز 19 مرة، مقابل 3 انتصارات فقط للتعاون، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد نجح في الفوز بمباراة الذهاب في دوري روشن السعودي الموسم الماضي بنتيجة 2\1 على ملعب الملز، فيما حسم الهلال مواجهة الإياب خارج ملعبه بأربعة أهداف نظيفة.

الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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