التجارة تستدعي مركبات فورد F-150 لخلل يرفع مخاطر وقوع الحوادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء مركبات فورد “F-150” لخلل في مصابيح التوقف الخلفية يرفع مخاطر وقوع الحوادث.
وأوضحت الوزارة، أن سبب استدعاء المركبات، وجود خلل في مصابيح التوقف الخلفية قد يؤدي إلى تعطلها أثناء عمل المصابيح الأمامية مما يقلل من الرؤية ويزيد من خطر وقوع حادث.
ونصحت التجارة، بأهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.