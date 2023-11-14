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التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
التدخين يرفع معدل الإصابة بالجلطات 5 مرات
المواطن- فريق التحرير

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حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري من أخطار التدخين خاصة فيما يتعلق برفع معدل الإصابة بالجلطات.

مخاطر التدخين

وقال الخضيري: التدخين يسبب ضعفًا في حركة الدورة الدموية وهذا يسبب ضعفاً في الوظائف الحيوية والنشاط، ومع الدهون يسبب ترسبات كبيرة في الأوعية الدموية وتكتلات كيميائية تسبب تصلب الشرايين وانسدادًا، ويجعل المدخن أكثر عرضة للجلطات بخمسة أضعاف غير المدخن، وتزداد الخطورة مع زيادة مدة التدخين وتقل وتتناقص إذا ترك التدخين ومارس الرياضة.

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