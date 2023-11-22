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مرخصة من وزارة الاعلام

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لدعم قطاع التمويل وتمكينه

الترخيص لشركة مزاولة التمويل الجماعي بالدين

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
الترخيص لشركة مزاولة التمويل الجماعي بالدين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “دنانير للتمويل” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين. وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط (8) شركات، فيما يصبح بذلك عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة (57) شركة.

دعم قطاع التمويل

ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها. كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

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وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.​

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