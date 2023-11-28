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في دوري أبطال آسيا

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد أهال

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد أهال
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي لفريقه الفيحاء ضد أهال التركماني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الفيحاء ضد أهال التركماني

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أهال التركماني، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

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الفيحاء في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

وقبل مباراة اليوم، تتشابه ظروف الفريقين، حيث يحتل الفريق البرتقالي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهال في المركز الثالث بـ4 نقاط.

الفيحاء في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @Alfaihaclub

تشكيل الفيحاء

وجاء تشكيل الفيحاء ضد أهال التركماني، كالتالي؛ أحمد الكسار، محمد البقعاوي، مخير الرشيدي، مهند القيضي، أسامة الخلف، جوكو سيمروت، عبدالرحمن السفري، غيسلان كونان، فاشون ساكالا، سلطان مندش وأنتوني نواكايمي.

ويسعى الفريق الفيحاوي لحصد الثلاث نقاط أمام أهال التركماني، من أجل التمسك ببصيص أمل في الصعود إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل ضمن أفضل 3 من أصحاب المركز الثاني في مرحلة المجموعات.

الفيحاء ضد أهال
تشكيل الفريق – المصدر @Alfaihaclub

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