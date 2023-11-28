التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد أهال

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كشف المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي لفريقه الفيحاء ضد أهال التركماني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أهال التركماني، عند الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.
وقبل مباراة اليوم، تتشابه ظروف الفريقين، حيث يحتل الفريق البرتقالي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهال في المركز الثالث بـ4 نقاط.
وجاء تشكيل الفيحاء ضد أهال التركماني، كالتالي؛ أحمد الكسار، محمد البقعاوي، مخير الرشيدي، مهند القيضي، أسامة الخلف، جوكو سيمروت، عبدالرحمن السفري، غيسلان كونان، فاشون ساكالا، سلطان مندش وأنتوني نواكايمي.
ويسعى الفريق الفيحاوي لحصد الثلاث نقاط أمام أهال التركماني، من أجل التمسك ببصيص أمل في الصعود إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل ضمن أفضل 3 من أصحاب المركز الثاني في مرحلة المجموعات.