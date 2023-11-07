التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

أعلن المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، عن التشكيل الرسمي لفريقه الفيحاء ضد العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة الفيحاء ضد العين

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد العين، اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الفيحاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

تشكيل الفيحاء في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفيحاء ضد العين الإماراتي، كالتالي؛ ستويكوفيتش، يوسف حقوي، مهند القيضي، حسين الشويش، غيسلان كونان، جوكو سيمروت، راكان الكعبي، أسامة الخلف، سلطان مندش، فاشون ساكالا وأنتوني نواكايمي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفيحاء في مباراة اليوم، كل من؛ أحمد الكسار، عبدالرؤوف الدقيل، خالد الرماح، سعود زيدان، عبدالرحمن العنزي، نواف الحارثي، خالد كعبي وعلي آل جبيع.