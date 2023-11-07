Icon

وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان Icon التشكيل المثالي للجولة الـ12 بدوري روشن Icon التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين Icon التوسع في السوق الأوروبي.. عنوان مشاركة طيران ناس بمعرض لندن للسفر العالمي 2023 Icon الشورى يطالب وزارة الاستثمار بمراجعة شروط الترخيص للشركات الأجنبية Icon بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية للمرة الأولى Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في حائل Icon نونو سانتو يُغضب الجماهير الاتحادية Icon أمير القصيم ووزير الشؤون البلدية يتفقدان مشروع تصريف السيول ببريدة Icon كريستيانو رونالدو وأنسيلمو الأعلى تقييمًا بالجولة الـ12 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري الأبطال

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد العين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، عن التشكيل الرسمي لفريقه الفيحاء ضد العين الإماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة الفيحاء ضد العين

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد العين، اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي.

قد يهمّك أيضاً
تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ 237.72 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ 237.72 ريال

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو

برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو

مباراة الفيحاء ضد العين
موعد المباراة – المصدر @Alfaihaclub

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بصدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الفريق الفيحاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

تشكيل الفيحاء في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفيحاء ضد العين الإماراتي، كالتالي؛ ستويكوفيتش، يوسف حقوي، مهند القيضي، حسين الشويش، غيسلان كونان، جوكو سيمروت، راكان الكعبي، أسامة الخلف، سلطان مندش، فاشون ساكالا وأنتوني نواكايمي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفيحاء في مباراة اليوم، كل من؛ أحمد الكسار، عبدالرؤوف الدقيل، خالد الرماح، سعود زيدان، عبدالرحمن العنزي، نواف الحارثي، خالد كعبي وعلي آل جبيع.

الفيحاء ضد العين الإماراتي
تشكيل الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال الفوز على الأهلي المصري
الرياضة

مكافأة كبرى تنتظر لاعبي سيمبا في حال...

الرياضة
اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة بالقصيم‎
السعودية اليوم

اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة...

السعودية اليوم
نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى ملعبه الجديد
الرياضة

نقل مباراتي التعاون ضد الفيحاء والفتح إلى...

الرياضة
التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية
الرياضة

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

الرياضة
المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد نيجيريا
الرياضة

المنتخب السعودي يطمح في الفوز الأول ضد...

الرياضة
سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم سبب ترشحي
الرياضة

سالم الدوسري: زملائي في المنتخب والهلال هم...

الرياضة
أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة

السعودية اليوم
رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش
الرياضة

رد قاس من بالوتيلي ضد إبراهيموفيتش

الرياضة