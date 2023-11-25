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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وليفربول

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وليفربول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان، بيب غوارديولا ويورجن كلوب، عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول، بعد قليل، على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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وقبل قمة اليوم المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

تشكيل مباراة اليوم

ودفع غوارديولا وكلوب بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة مانشستر سيتي وليفربول، حيث يطمح كل منهما لتحقيق انطلاقة قوية، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في حصد الثلاث نقاط.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، كالتالي؛ إيدرسون مورايس، كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، رودريجو، برناردو سيلفا، فيل فودين، جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي وليفربول
تشكيل مانشستر سيتي – المصدر @ManCity

على الجانب الآخر، جاء تشكيل ليفربول في مباراة اليوم، كالتالي؛ أليسون بيكر، ترنت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس، ماك أليستر، سوبوسلاي، كورتيس جونز، ديوجو جوتا، محمد صلاح وداروين نونيز.

ليفربول ضد مانشستر سيتي
تشكيل ليفربول – المصدر @LFC

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