التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي ضد باكستان

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يستعد المنتخب السعودي اليوم، لمواجهة منتخب باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وسيكون تشكيل الأخضر المتوقع مكونًا من: ” محمد العويس، علي البليهي، عون السلولي، حسان تمبكتي، معاذ فقيهي، مختار علي، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سعود عبدالحميد، صالح الشهري، محمد مران”.
وشهدت قائمة الأخضر، استبعاد أكثر من لاعب أساسي، وفي مقدمتهم؛ محمد كنو “الهلال”، سلطان الغنام “النصر” وفراس البريكان “الأهلي”، ما عرض مانشيني لانتقادات قوية، بسبب اختياراته الحالية.
وعن استبعاد كنو والبريكان والغنام، قال مانشيني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد باكستان: “الباب مفتوح للجميع للانضمام للمنتخب، وفضلنا خلال هذه المرحلة استدعاء اللاعبين الجاهزين تمامًا”.
وتابع المدرب الإيطالي مانشيني تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن الوقت الآن مناسب لاستدعاء لاعبين جدد للمستقبل، شاهدنا العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية مع المنتخب، وأنا مؤمن بأننا لدينا لاعبون صاعدون موهوبون”.