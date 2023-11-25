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ضمن منافسات دوري روشن

التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، على تشكيل فريقه الهلال ضد الحزم، حيث سيدفع بالقوة الضاربة منذ بداية المباراة.

مباراة الهلال ضد الحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد الحزم، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

تشكيل الهلال المتوقع

وتشهد مباراة الهلال ضد الحزم اليوم، غياب أكثر من لاعب عن صفوف الأزرق، بسبب الإصابات المختلفة، ومنهم؛ نيمار، سالم الدوسري، ياسر الشهراني وناصر الدوسري، إلا أن جيسوس يعول على خبرات لاعبيه.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، ميشيل ديلغادو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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  • التميمي

    فالهم الخسارة بإذن الله،،،

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