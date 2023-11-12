التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء اليوم، مباراة مان سيتي ضد تشيلسي في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد تشيلسي

وتبدأ المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , SUPER SPORT PREMIER LEAGUE.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي مكونًا من: ” إيدرسون، كايل ووكر، أكانجي، روبين دياز، جفارديول، رودري، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا، جاك جريليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند”.

أما تشكيل تشيلسي فسيكون مكونًا من: ” روبيرت سانشيز، ليفي كولويل، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ريس جيمس، كايسيدو، جالاجير، إينزو فيرنانديز، كول بالمر، ستيرلينج، نيكولاس جاكسون”.

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات أمس السبت في الجولة الـ12 انتهت بفوز وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 2-1، وفاز آرسنال على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف، وفاز إيفرتون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، وفاز بورنموث على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

وتُختتم الجولة الـ12 من البريميرليج اليوم الأحد بإقامة 5 مباريات وهم ” أستون فيلا ضد فولهام” و ” ليفربول ضد برينتفورد” و ” وست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست” و ” برايتون ضد شيفيلد يونايتد” و ” تشيلسي ضد مانشستر سيتي”.