Icon

سجل إيجابي لـ كويلار ضد الاتحاد Icon أسعار البنزين في مصر ترتفع 14% وثبات الديزل Icon أسعار النفط تسجل 86.91 دولار للبرميل في العقود الآجلة Icon الهلال يتألق ضد الفتح في الأحساء Icon مشاهد روحانية من المسجد الحرام في يوم الجمعة Icon التأمينات : إيقاف الخدمات لا يؤثر على تسجيل المشترك Icon التشكيل المتوقع لقمة الشباب والاتحاد Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم تسجل 239.44 ريال لعيار 24 Icon تدشين صالة التأشيرات السياحية في جوازات مطار الملك عبدالعزيز Icon موعد كلاسيكو بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

التشكيل المتوقع لقمة الشباب والاتحاد

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
التشكيل المتوقع لقمة الشباب والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الشباب والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الشباب والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري غرقاً داخل منزله

وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري غرقاً داخل منزله

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الكرواتي إيغور بيسكان والبرتغالي نونو سانتو، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الشباب والاتحاد، حيث يسعى كل منهما لمصالحة الجماهير، واستعاد توازنه في دوري روشن السعودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ومن المتوقع أن يبدأ الليوث مباراة الشباب والاتحاد بالتشكيل التالي؛ كيم سيونج جين، حمد اليامي، رومان سايس، نادر الشراري، فواز الصقور، يانيك كاراسكو، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، هتان باهبري، حبيب ديالو وكارلوس.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان، نغولو كانتي، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس...

آخر الاخبار
بسبب النيران الصديقة .. جماهير المنتخب السعودي تنتقد عبدالإله العمري
الرياضة

بسبب النيران الصديقة .. جماهير المنتخب السعودي...

الرياضة
ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال
الرياضة

ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ...

الرياضة
وظائف شاغرة في شركة المدفوعات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة المدفوعات السعودية

وظائف
طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء
السعودية اليوم

طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد...

السعودية اليوم
3 % فقط من الطلاب نجحوا في امتحان القبول بجامعة إثيوبية
غرائب

3 % فقط من الطلاب نجحوا في...

غرائب
الرائد يسعى لاستعادة توازنه ضد الفتح
الرياضة

الرائد يسعى لاستعادة توازنه ضد الفتح

الرياضة
جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.. يستوحي هويته من جبل طويق
السعودية اليوم

جناح السعودية الأكبر في إكسبو الدوحة 2023...

السعودية اليوم