التشكيل المتوقع لقمة الشباب والاتحاد

تترقب الجماهير مباراة الشباب والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي لتقديم أداء مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الشباب والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يدفع المديران الفنيان الكرواتي إيغور بيسكان والبرتغالي نونو سانتو، بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الشباب والاتحاد، حيث يسعى كل منهما لمصالحة الجماهير، واستعاد توازنه في دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن يبدأ الليوث مباراة الشباب والاتحاد بالتشكيل التالي؛ كيم سيونج جين، حمد اليامي، رومان سايس، نادر الشراري، فواز الصقور، يانيك كاراسكو، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، هتان باهبري، حبيب ديالو وكارلوس.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان، نغولو كانتي، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله وكريم بنزيما.