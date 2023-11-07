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شهد تواجد 3 لاعبين من الوحدة

التشكيل المثالي للجولة الـ12 بدوري روشن

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
التشكيل المثالي للجولة الـ12 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش ليقود التشكيل المثالي.

تشكيل الجولة

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ12 بدوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الشباب، كيم سيونغ جيو، وفي الدفاع؛ حمد آل منصور “الأخدود”، مارسيل تيسيراند “الاتفاق”، وثنائي النصر، إيمريك لابورت وأليكس تيليس.

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ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ فرانك كيسيه “الأهلي”، هنري أونيكورو “الفيحاء”، بالإضافة إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنسيلمو دي مورايس، عبدالعزيز نور وفيصل فجر.

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي – المصدر @SPL

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ32 نقطة، ثم النصر بـ28 نقطة، يليه التعاون والأهلي 25 نقطة، ثم الفتح برصيد 23 نقطة، والاتحاد والاتفاق بـ21 نقطة.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الوحدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ثم الفيحاء بـ15 نقطة بالتساوي مع الشباب، ثم ضمك بـ14 نقطة، يليه أبها بـ13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الطائي والرياض، ثم الخليج بـ10 نقاط، الأخدود والحزم بـ7 نقاط، ويتذيل الرائد الترتيب بـ6 نقاط.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

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