التشكيل المثالي للجولة الـ13 بدوري روشن

شهدت الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما؛ ليقود التشكيل المثالي.

بنزيما ونجوم الشباب يقودون التشكيل

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ13 من دوري روشن، وشهد تواجد كريم بنزيما، بعد تألقه أمام أبها، وتسجيله هاتريك وتقديمه تمريرة حاسمة، وحصل على التقييم الأعلى بـ10 درجات.

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الرائد بهدفين مقابل هدف، ولكن تواجد 3 من لاعبيه التشكيل المثالي، بعد ظهورهم بمستوى مميز، وهم؛ إياغو سانتوس، رومان سايس وحسين القحطاني.

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ13 بالدوري، كالتالي؛ حارس مرمى الاتفاق، باولو فيكتور، وفي الدفاع؛ عبدالله الخيبري “الرياض”، وأسامة الخلف “الفيحاء”، بجانب ثنائي فريق الشباب، سانتوس وسايس.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ حسين القحطاني “الشباب”، فابيو مارتينيز “الخليج”، مراد باتنا “الفتح”، ولياندر تاوامبا “الأخدود”، بالإضافة لثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إيغور كورونادو وبنزيما.