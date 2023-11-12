التشكيل المثالي للجولة الـ13 بدوري روشن افتتاح رياض زوو منطقة حديقة الحيوانات وتجارب الطبيعة رئيس الطائي للجماهير: سنتجاوز العقبات أسباب سقوط طائرة حربية أمريكية في البحر المتوسط معرض جدة للكتاب 7 ديسمبر أجمل 3 أهداف في الجولة الـ13 بدوري روشن خلل فني في بورش 2023 Porsche Taycan قد يسبب حريقًا 20 مساهمة تهديفية لـ كريستيانو رونالدو بدوري روشن مشروع بهجة يحول المساحات غير المستغلة لمناطق نشطة كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ13
شهدت الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما؛ ليقود التشكيل المثالي.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ13 من دوري روشن، وشهد تواجد كريم بنزيما، بعد تألقه أمام أبها، وتسجيله هاتريك وتقديمه تمريرة حاسمة، وحصل على التقييم الأعلى بـ10 درجات.
وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الرائد بهدفين مقابل هدف، ولكن تواجد 3 من لاعبيه التشكيل المثالي، بعد ظهورهم بمستوى مميز، وهم؛ إياغو سانتوس، رومان سايس وحسين القحطاني.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ13 بالدوري، كالتالي؛ حارس مرمى الاتفاق، باولو فيكتور، وفي الدفاع؛ عبدالله الخيبري “الرياض”، وأسامة الخلف “الفيحاء”، بجانب ثنائي فريق الشباب، سانتوس وسايس.
ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ حسين القحطاني “الشباب”، فابيو مارتينيز “الخليج”، مراد باتنا “الفتح”، ولياندر تاوامبا “الأخدود”، بالإضافة لثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إيغور كورونادو وبنزيما.