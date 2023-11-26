التشكيل المثالي للجولة الـ14 بدوري روشن

شهدت الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليتواجد 4 من صفوفه في التشكيل المثالي.

نكودو ونجوم الهلال يقودون التشكيل

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ14، وشهد تواجد كيفين نكودو، بعد تألقه أمام أبها، وتسجيله هاتريك ليقود ضمك للفوز بـ4\2، وحصل على التقييم الأعلى بـ10 درجات.

كما حصل نجم الهلال، البرازيلي مالكوم على تقييم 10 درجات أيضًا، بعدما خطف الأنظار أمام الحزم، وتسجيله لهاتريك، وتواجد نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل المثالي، بعدما أحرز ثنائية أمام الأخدود.

التشكيل المثالي للجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ14 من دوري روشن، كالتالي؛ حارس الشباب، الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، وفي الدفاع، كل من؛ محمد البريك “الهلال”، أندريه جوتا “التعاون”، وفهد محمد الحربي “الفتح”.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ برنارد مينساه “الطائي”، نكودو “ضمك”، أوديون إيغالو “الوحدة”، وكريستيانو رونالدو “النصر”، بجانب ثلاثي الهلال، ميشيل ديلغادو، مالكوم وألكسندر ميتروفيتش.