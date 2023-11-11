التعادل الإيجابي عنوان مباراة الجونة ضد الأهلي تحذير لأصحاب حسابات Gmail على مستوى العالم مانشستر يونايتد يهزم لوتون تاون بشق الأنفس فيصل بن فرحان: أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تدمر دي كابريو مرشح لبطولة فيلم يجسد قصة حياة إيلون ماسك الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بوركينا فاسو فوز ثمين لـ آرسنال ضد بيرنلي تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تتجاوز 457 مليون ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الوحدة
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، مباراة الجونة ضد الأهلي وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.
وكان فريق الجونة سجل هدفًا في الثانية الـ43 مع بداية المباراة، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي الجونة قبل إحراز الهدف.
ونجح الفرنسي أنتوني موديست في إحراز هدف جميل للأهلي في الدقيقة الـ36 بعد عرضية متقنة من اللاعب طاهر محمد طاهر.
وتراجع أداء الأهلي بعد هدف موديست، ليتحصل فريق الجونة على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد اللاعب محمد هاني مدافع الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، سجلها اللاعب المغربي أحمد بلحاج.
وفي الشوط الثاني من مباراة الجونة ضد الأهلي، أهدر الأهلي العديد من الفرص عبر هجمات إمام عاشور وموديست.
واستمر التعادل الإيجابي لنهاية المباراة، ليصبح رصيد الجونة بعد التعادل 9 نقاط في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الأهلي 13 نقطة في الصدارة.