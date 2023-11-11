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في الجولة الرابعة في الدوري المصري

التعادل الإيجابي عنوان مباراة الجونة ضد الأهلي

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
التعادل الإيجابي عنوان مباراة الجونة ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، مباراة الجونة ضد الأهلي وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

الجونة ضد الأهلي

وكان فريق الجونة سجل هدفًا في الثانية الـ43 مع بداية المباراة، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي الجونة قبل إحراز الهدف.

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ونجح الفرنسي أنتوني موديست في إحراز هدف جميل للأهلي في الدقيقة الـ36 بعد عرضية متقنة من اللاعب طاهر محمد طاهر.

وتراجع أداء الأهلي بعد هدف موديست، ليتحصل فريق الجونة على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد اللاعب محمد هاني مدافع الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، سجلها اللاعب المغربي أحمد بلحاج.

موديست - الجونة ضد الأهلي

وفي الشوط الثاني من مباراة الجونة ضد الأهلي، أهدر الأهلي العديد من الفرص عبر هجمات إمام عاشور وموديست.

واستمر التعادل الإيجابي لنهاية المباراة، ليصبح رصيد الجونة بعد التعادل 9 نقاط في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الأهلي 13 نقطة في الصدارة.

موديست - الجونة ضد الأهلي

 

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