التعادل السلبي عنوان الشوط الأول بين الهلال ونافباخور

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حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
ولم يخلق الفريقان أي فرص خطيرة خلال الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.
وكان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس اختار تشكيلة للمباراة مكونة من: “ياسين بونو، محمد البريك، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري، محمد القحطاني، عبدالله الحمدان وصالح الشهري”.