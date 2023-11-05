الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك سددت فاتورة الكهرباء بالخطأ فما الحل؟ بيانات أمريكية تقود أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع الاحتلال الإسرائيلي يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة رتال مي عز الدين تطل على الجمهور السعودي من نافذة موسم الرياض وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
حسم التعادل السلبي مباراة ضمك والتعاون، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.
ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز أهداف خلال الشوطين الأول والثاني، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.
وبعد اللقاء، أصبح رصيد سكري القصيم 25 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد فريق ضمك 14 نقطة في المركز العاشر.