التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك

حسم التعادل السلبي مباراة ضمك والتعاون، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز أهداف خلال الشوطين الأول والثاني، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وبعد اللقاء، أصبح رصيد سكري القصيم 25 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد فريق ضمك 14 نقطة في المركز العاشر.