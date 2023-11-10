التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون في الجولة الـ13 من دوري روشن، بالتعادل السلبي.

مباراة الهلال ضد التعاون

وقاتل الهلال خلال الشوط الأول لإحراز هدف، حيث نجح المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول للفريق العاصمي ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغت الهدف؛ بسبب وجود دفعة من ميتروفيتش ضد مدافع التعاون، قبل إحرازه للهدف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في مباراة مقامة حاليًّا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.