التعادل السلبي يحسم مباراة الرياض والحزم

انتهت، منذ قليل، مباراة الرياض والحزم منافسات الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف.

مباراة الرياض والحزم

وبدأت مباراة الرياض والحزم التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وسط تنظيم دفاعي جيد، كما أهدر المهاجمون العديد من الفرص، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الرياض والحزم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول الفريقان الضغط وهز الشباك، ولكن غلب الأداء الدفاعي على اللاعبين، ما صعب مهمة التسجيل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

الفريقان بدوري روشن

ورفع الرياض رصيده إلى 13 نقطة، ليتواجد في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم إلى 8 نقاط، في المركز الأخير.