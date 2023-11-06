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في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني

التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي مباراة الريال ضد رايو فاليكانو مساء أمس الأحد، في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الريال ضد رايو فاليكانو

ولم ينجح أي من الفريقان في خلق أي فرص هجومية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، حيث أصبح رصيد الريال بعد التعادل 29 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد رايو فاليكانو 18 نقطة في المركز التاسع.

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نتائج الجولة الـ12

وكانت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز لاس بالماس على أتلتيكو مدريد بثنائية لهدف.

الريال ضد رايو فاليكانو

وفي مباريات أول أمس، فاز جيرونا على أوساسونا برباعية لهدفين، وفاز ريال بيتيس على ريال مايوركا بهدفين دون رد، وتعادل سيلتا فيجو مع إشبيلية بهدف لكل فريق.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بهدف دون رد.

الريال ضد رايو فاليكانو

وفي مباريات أمس، فاز ديبورتيفو ألافيس على ألميريا بهدف، وفاز فالنسيا على غرناطة بهدف، وفاز أتلتيك بيلباو على فياريال بثلاثية لهدفين، وتعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو بدون أهداف.

وتُختتم مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني اليوم، بمباراة خيتافي وقاديش التي تنطلق في الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

الريال ضد رايو فاليكانو

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