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في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

التعادل يحسم مباراة لوتون تاون ضد ليفربول

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
التعادل يحسم مباراة لوتون تاون ضد ليفربول
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة لوتون تاون ضد ليفربول مساء اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي.

لوتون تاون ضد ليفربول

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب تاهيت تشونج الهدف الأول لنادي لوتون في الدقيقة الـ80، ثم سجل الكولومبي لويس دياز هدف التعادل للريدز في الدقيقة الـ 90.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ليفربول 24 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد لوتون 6 نقاط في المركز الـ17.

لوتون تاون ضد ليفربول

نتائج مباريات الجولة الـ11

وكانت مباريات أمس السبت في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل إيفرتون مع برايتون بهدف لكل فريق، وفاز كريستال بالاس على بيرنلي بثنائية دون رد، بينما فاز شيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز برينتفورد على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بسداسية لهدف، وفاز نيوكاسل على آرسنال بهدف.

وفي مباريات اليوم، فاز نوتنغهام على أستون فيلا بهدفين دون رد، وتعادل لوتون مع ليفربول بهدف لكل فريق.

لوتون تاون ضد ليفربول

وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي بإقامة ديربي لندن بين فريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير غدًا في ملعب نادي توتنهام.

 

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