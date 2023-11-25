التعادل يحسم مباراة مان سيتي ضد ليفربول

انتهت مباراة مان سيتي ضد ليفربول اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد ليفربول

ونجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في إحراز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الـ28، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف.

وفي الشوط الثاني، ووسط ضغط مانشستر سيتي لإحراز الهدف الثاني، نجح الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت أرنولد في إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الـ80 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 29 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد ليفربول 28 نقطة في المركز الثاني.

مباريات الجولة الـ13

وفي تمام السادسة مساءً اليوم تنطلق مباريات “نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي” و”بيرنلي ضد وست هام يونايتد” و”نوتنجهام فورست ضد برايتون” و”شيفيلد يونايتد ضد بورنموث” و”لوتون تاون ضد كريستال بالاس”، بينما في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مباراة آرسنال ضد برينتفورد”.

وفي الغد، سيلعب توتنهام ضد أستون فيلا في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب إيفرتون ضد مانشسستر يونايتد في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13، بعد غد بلقاء بين فولهام وولفرهامبتون ينطلق في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.