التعادل يحسم مباراة مان سيتي ضد ليفربول سلمان الدوسري: من الرياض عاصمة الانطلاقات والتجدد.. الحدث تبدأ مرحلة جديدة سجل إيجابي يُحفز الهلال بتجاوز الحزم أحمد حجازي يُرافق بعثة الاتحاد لأوزبكستان حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 160 كجم قات مخدر بجازان فراس البريكان يعوض غياب فيرمينو ضد الشباب الفتح والفيحاء في مباراة تصحيح المسار فينالدوم يخطف الأنظار مع الاتفاق مارسيلو غروهي يخذل جماهير الاتحاد القبض عل شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي
انتهت مباراة مان سيتي ضد ليفربول اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في إحراز الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الـ28، ثم انتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف.
وفي الشوط الثاني، ووسط ضغط مانشستر سيتي لإحراز الهدف الثاني، نجح الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت أرنولد في إحراز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الـ80 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.
وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 29 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد ليفربول 28 نقطة في المركز الثاني.
وفي تمام السادسة مساءً اليوم تنطلق مباريات “نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي” و”بيرنلي ضد وست هام يونايتد” و”نوتنجهام فورست ضد برايتون” و”شيفيلد يونايتد ضد بورنموث” و”لوتون تاون ضد كريستال بالاس”، بينما في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة تنطلق مباراة آرسنال ضد برينتفورد”.
وفي الغد، سيلعب توتنهام ضد أستون فيلا في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب إيفرتون ضد مانشسستر يونايتد في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.
وتُختتم مباريات الجولة الـ13، بعد غد بلقاء بين فولهام وولفرهامبتون ينطلق في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.