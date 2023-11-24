التعاون يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول

حسم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، الشوط الأول من مباراة الرياض بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.

ملخص المباراة

وسجل اللاعب البرازيلي جواو بيدرو الهدف الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

هدددددف! هدف مبكر للتعاون عن طريق جواو بيدرو🔥⚽ التعاون 1 × 0 الرياض#التعاون_الرياض#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/pUSDNTssFO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب سكري القصيم الجديد.