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في الجولة الـ14 من دوري روشن

التعاون يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
التعاون يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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حسم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، الشوط الأول من مباراة الرياض بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.

ملخص المباراة

وسجل اللاعب البرازيلي جواو بيدرو الهدف الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

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وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب سكري القصيم الجديد.

التعاون والرياض

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