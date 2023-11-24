أفضل وقت لأداء العمرة وأقل الأيام ازدحامًا فينالدوم يمنح الاتفاق الأفضلية على الاتحاد بهدف خلال الشوط الأول التعاون يتفوق على الرياض بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة بفروع شركة النهدي ارتفاع تسجيل عقود الزواج في السعودية وانخفاض حالات الطلاق وظائف شاغرة في شركة الاتصالات وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول
حسم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، الشوط الأول من مباراة الرياض بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن.
وسجل اللاعب البرازيلي جواو بيدرو الهدف الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.
هدددددف!
هدف مبكر للتعاون عن طريق جواو بيدرو🔥⚽
التعاون 1 × 0 الرياض#التعاون_الرياض#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/pUSDNTssFO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب سكري القصيم الجديد.