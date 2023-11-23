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خلال مواجهة الرياض المقبلة

التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، في استعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الرياض.

مواجهة هامة ضد الرياض

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض ضيفًا على نظيره التعاون في ملعبه ببريدة، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة الغد، يتواجد سكري القصيم في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

التعاون يسعى لتحقيق الفوز

ويدخل سكري القصيم مباراة الرياض، بهدف استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر 4 جولات من دوري روشن السعودي، حيث تعادل ضد الاتحاد، الخليج وضمك، وخسر بثنائية أمام الهلال.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد نقاط المباراة، أملًا في تعثر الأهلي، وخطف المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

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