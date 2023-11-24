التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

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يأمل التعاون، بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، في الظهور بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض ضيفًا على نظيره التعاون في ملعبه ببريدة، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يتواجد سكري القصيم في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مباراة اليوم، بهدف استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر 4 جولات من دوري روشن السعودي، حيث تعادل أمام الاتحاد، الخليج وضمك، وخسر ضد الهلال.
ولم تتوقف معاناة سكري القصيم على غيابه عن الانتصارات فقط، بل إنه عانى من العقم التهديفي، وفشل في هز الشباك في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما تعادل سلبيًا أمام ضمك، وخسر ضد الهلال بثنائية نظيفة.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في استعادة بريقه مع شاموسكا، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب، فيما يأمل الرياض في استعادة توازنه، بعدما فشل في الفوز آخر 3 جولات، حيث خسر مرتين وتعادل مرة.