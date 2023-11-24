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ضمن منافسات دوري روشن

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يأمل التعاون، بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، في الظهور بشكل مميز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة هامة ضد الرياض

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض ضيفًا على نظيره التعاون في ملعبه ببريدة، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يتواجد سكري القصيم في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

التعاون يسعى لاستعادة بريقه

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مباراة اليوم، بهدف استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر 4 جولات من دوري روشن السعودي، حيث تعادل أمام الاتحاد، الخليج وضمك، وخسر ضد الهلال.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

ولم تتوقف معاناة سكري القصيم على غيابه عن الانتصارات فقط، بل إنه عانى من العقم التهديفي، وفشل في هز الشباك في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما تعادل سلبيًا أمام ضمك، وخسر ضد الهلال بثنائية نظيفة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في استعادة بريقه مع شاموسكا، أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب، فيما يأمل الرياض في استعادة توازنه، بعدما فشل في الفوز آخر 3 جولات، حيث خسر مرتين وتعادل مرة.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

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