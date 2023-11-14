التعاون يعاود تدريباته

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء.

الفريق يعود للتدريبات

وكان شاموسكا قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وبدأت الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعمليات التسخين، وأدى اللاعبون تمارين لياقية منوعة مع المعد البدني، قبل أن يفرض شاموسكا جملًا تكتيكة في نهاية التمرين.

ويسعى شاموسكا لاستغلال فترة التوقف الدولي الحالية، لتصحيح الأخطاء، بعدما غابت الانتصارات عنه في آخر 4 مباريات بدوري روشن السعودي، حيث تعادل مع كل من؛ الاتحاد، الخليج وضمك، وخسر أمام الهلال.

التعاون يستعد لمواجهة الرياض

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الرياض على ملعبه في بريدة، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.