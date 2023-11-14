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التعاون يعاود تدريباته

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
التعاون يعاود تدريباته
المواطن - فريق التحرير

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عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بقيادة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء.

الفريق يعود للتدريبات

وكان شاموسكا قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، بعد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وبدأت الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بعمليات التسخين، وأدى اللاعبون تمارين لياقية منوعة مع المعد البدني، قبل أن يفرض شاموسكا جملًا تكتيكة في نهاية التمرين.

التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

ويسعى شاموسكا لاستغلال فترة التوقف الدولي الحالية، لتصحيح الأخطاء، بعدما غابت الانتصارات عنه في آخر 4 مباريات بدوري روشن السعودي، حيث تعادل مع كل من؛ الاتحاد، الخليج وضمك، وخسر أمام الهلال.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

التعاون يستعد لمواجهة الرياض

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الرياض على ملعبه في بريدة، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

نادي الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @AlRiyadhFC

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