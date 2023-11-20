التماس بكيبل تحت الأرض يثير الذعر في حي الأجاويد بجدة

وثق مقطع فيديو متداول وجود التماس كهربائي في كيبل تحت الأرض في أحد شوارع حي الأجاويد في جدة؛ ما يسبب خطرًا على المارة، وسط مناشدات لشركة الكهرباء السعودية بالتدخل فورًا لإنهاء المشكلة.

التماس خطير

ونشر حساب حي الأجاويد على تويتر مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول: “قام أحد السكان مشكورًا بإبلاغ شركة الكهرباء عن التماس كهربائي في كيبل تحت الأرض في شارع ابن المهلب بحي الأجاويد بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ م، ويوم ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣م وصلت رسالة بأنه تم إصلاح العطل”.

وتابع الحساب:” ولكن في الواقع لم يتم إصلاح العطل وقفلوا الطلب ولا يزال الالتماس يشكل خطرًا على سلامة المارة من البشر والسيارات لا سمح الله وإذا حدث مكروه لأي شخص أو تضررت أي سيارة تتحمل شركة الكهرباء المسؤولية كاملة”.

أما عبدالمجيد الذبياني فعلق على المقطع بالقول: “للأسف إن بعض هذه الأمور من ملاحظات يتم الإبلاغ عنها وبعد ٢٤ ساعة يجيك أنه تم الاصلاح وفي الحقيقة لم يتم النظر فيها أبدًا سواء من الكهرباء أو الأمانات”.

رد الكهرباء

بدوره رد حساب صديق الكهرباء على منصة إكس على البلاغ بالقول: “صديق الكهرباء، تم التواصل والإفادة”.