الشيخ السند يستأنف دروسه في المسجد الحرام التماس بكيبل تحت الأرض يثير الذعر في حي الأجاويد بجدة جوازات جسر الملك فهد تضبط باكستانيًا حاول تهريب شخصين للسعودية تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر طعنًا بسكين في الشرقية لحظة اندفاع سيول القويعية بشدة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني عدم جدية مستفيد الضمان الاجتماعي في البحث عن العمل يوقف المعاش نجوى إبراهيم بعد تعرضها للتنمر : “عندي سرطانات وهموت قريب” برعاية ولي العهد.. مؤتمر القدرات البشرية ينطلق فبراير المقبل 100 ألف ريال غرامة تجاوز الحمولة المسموح بها في الشاحنات
وثق مقطع فيديو متداول وجود التماس كهربائي في كيبل تحت الأرض في أحد شوارع حي الأجاويد في جدة؛ ما يسبب خطرًا على المارة، وسط مناشدات لشركة الكهرباء السعودية بالتدخل فورًا لإنهاء المشكلة.
ونشر حساب حي الأجاويد على تويتر مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول: “قام أحد السكان مشكورًا بإبلاغ شركة الكهرباء عن التماس كهربائي في كيبل تحت الأرض في شارع ابن المهلب بحي الأجاويد بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ م، ويوم ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣م وصلت رسالة بأنه تم إصلاح العطل”.
وتابع الحساب:” ولكن في الواقع لم يتم إصلاح العطل وقفلوا الطلب ولا يزال الالتماس يشكل خطرًا على سلامة المارة من البشر والسيارات لا سمح الله وإذا حدث مكروه لأي شخص أو تضررت أي سيارة تتحمل شركة الكهرباء المسؤولية كاملة”.
أما عبدالمجيد الذبياني فعلق على المقطع بالقول: “للأسف إن بعض هذه الأمور من ملاحظات يتم الإبلاغ عنها وبعد ٢٤ ساعة يجيك أنه تم الاصلاح وفي الحقيقة لم يتم النظر فيها أبدًا سواء من الكهرباء أو الأمانات”.
بدوره رد حساب صديق الكهرباء على منصة إكس على البلاغ بالقول: “صديق الكهرباء، تم التواصل والإفادة”.