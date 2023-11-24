التوقيت الشتوي الأحد في مدارس جدة وحائل وتبوك والشرقية

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يبدأ التوقيت الشتوي في بعض الإدارات التعليمية، بالتزامن مع عودة الطلاب للدراسة الأحد القادم بعد إجازة لفصل الدراسي الأول.
وسيتم تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم جدة والشرقية وتبوك وحائل حيث تكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا في كل من جدة والشرقية، فيما ستكون بداية الحصة الاولى 7:45 صباحًا في حائل، أما في تبوك فستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا.
وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.