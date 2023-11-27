Icon

الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟ Icon رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء Icon محمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي Icon مخاوف بعد زيادة الإصابات بـ المرض الجديد في الصين Icon لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023 Icon الوليمة يوفر فرصًا تجارية للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة Icon رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس Icon ثنائية حمدالله تُقرب الاتحاد من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا Icon المومياء المفقودة تنقل زوار موسم الرياض إلى سراديب الفراعنة Icon لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أصبح علمًا يُشار إليه في هذه المهنة

الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟
المواطن - فريق التحرير

عشق محمد الجابري صناعة العصي منذ 3 عقود، حتى أصبح علمًا يُشار إليه في صناعة العصي التي أصبحت في طريقها للاندثار، وخاصة بعد دخول الصناعات الحديثة، إلا أن الصناعات التقليدية في العصي ما زالت هي الأقوى وحافظت على جودتها عبر الزمن.

 صناعة العصي

المتخصص في صناعة العصي، الجابري، قضى 30 عامًا من عمره في ممارسة مهنته في صناعة العصي والتي تعلمها من عمه، وأكد أن حرفة صناعة العصي هواية متوارثة، كان شقيق والدي يحب فن الرسم والنقش على خشب البندق، وتعلمت منه الكثير عن أسرار المهنة”، بحسب حديثه إلى “العربية. نت”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية

وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية

مطر الوسم من الأمطار المباركة فما السبب؟

مطر الوسم من الأمطار المباركة فما السبب؟

وتابع: “بدأتُ في هذه الهواية في عام 1414 هجرية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وأنا مستمر في هوايتي المفضلة، بدأتُ أطور في هذه الحرفة مع ظهور الأجهزة، هذه الحرفة عشقي قبل أن تكون مكسب رزقي”.

أنواع مختلفة

وقال: “العصي، التي يستند عليها كبار السن وتستخدم في الرقصات الشعبية، تصنع من أفضل الأشجار كشجرة العتم وشجرة الظهياء، وكذلك من عروق السلم والسمر، والتي استورد بعضها من الخارج ومن ثم أقوم بصناعتها والرسم عليها، عبر استخدام عدة آلات، منها آلة الصاروخ ومبرد الخشب”.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أنواع للعصي وهي: المشعاب والعطيف وقطلا صماء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يؤكد أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يؤكد أهمية الوقف الشامل...

السعودية اليوم
موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية
السعودية اليوم

موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة...

السعودية اليوم
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري
السعودية اليوم

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة...

السعودية اليوم
الرائد يبحث عن فوز غائب من 8 جولات
آخر الاخبار

الرائد يبحث عن فوز غائب من 8...

آخر الاخبار
يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي
آخر الاخبار

يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي

آخر الاخبار
موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر
حساب المواطن

موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر

حساب المواطن
موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة

الرياضة
سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة
السعودية اليوم

سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار...

السعودية اليوم