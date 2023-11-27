الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟ رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء محمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مخاوف بعد زيادة الإصابات بـ المرض الجديد في الصين لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023 الوليمة يوفر فرصًا تجارية للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة بيرسبوليس ثنائية حمدالله تُقرب الاتحاد من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا المومياء المفقودة تنقل زوار موسم الرياض إلى سراديب الفراعنة لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023
عشق محمد الجابري صناعة العصي منذ 3 عقود، حتى أصبح علمًا يُشار إليه في صناعة العصي التي أصبحت في طريقها للاندثار، وخاصة بعد دخول الصناعات الحديثة، إلا أن الصناعات التقليدية في العصي ما زالت هي الأقوى وحافظت على جودتها عبر الزمن.
المتخصص في صناعة العصي، الجابري، قضى 30 عامًا من عمره في ممارسة مهنته في صناعة العصي والتي تعلمها من عمه، وأكد أن حرفة صناعة العصي هواية متوارثة، كان شقيق والدي يحب فن الرسم والنقش على خشب البندق، وتعلمت منه الكثير عن أسرار المهنة”، بحسب حديثه إلى “العربية. نت”.
وتابع: “بدأتُ في هذه الهواية في عام 1414 هجرية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وأنا مستمر في هوايتي المفضلة، بدأتُ أطور في هذه الحرفة مع ظهور الأجهزة، هذه الحرفة عشقي قبل أن تكون مكسب رزقي”.
وقال: “العصي، التي يستند عليها كبار السن وتستخدم في الرقصات الشعبية، تصنع من أفضل الأشجار كشجرة العتم وشجرة الظهياء، وكذلك من عروق السلم والسمر، والتي استورد بعضها من الخارج ومن ثم أقوم بصناعتها والرسم عليها، عبر استخدام عدة آلات، منها آلة الصاروخ ومبرد الخشب”.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة أنواع للعصي وهي: المشعاب والعطيف وقطلا صماء.