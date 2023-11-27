الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟

عشق محمد الجابري صناعة العصي منذ 3 عقود، حتى أصبح علمًا يُشار إليه في صناعة العصي التي أصبحت في طريقها للاندثار، وخاصة بعد دخول الصناعات الحديثة، إلا أن الصناعات التقليدية في العصي ما زالت هي الأقوى وحافظت على جودتها عبر الزمن.

صناعة العصي

المتخصص في صناعة العصي، الجابري، قضى 30 عامًا من عمره في ممارسة مهنته في صناعة العصي والتي تعلمها من عمه، وأكد أن حرفة صناعة العصي هواية متوارثة، كان شقيق والدي يحب فن الرسم والنقش على خشب البندق، وتعلمت منه الكثير عن أسرار المهنة”، بحسب حديثه إلى “العربية. نت”.

وتابع: “بدأتُ في هذه الهواية في عام 1414 هجرية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وأنا مستمر في هوايتي المفضلة، بدأتُ أطور في هذه الحرفة مع ظهور الأجهزة، هذه الحرفة عشقي قبل أن تكون مكسب رزقي”.

أنواع مختلفة

وقال: “العصي، التي يستند عليها كبار السن وتستخدم في الرقصات الشعبية، تصنع من أفضل الأشجار كشجرة العتم وشجرة الظهياء، وكذلك من عروق السلم والسمر، والتي استورد بعضها من الخارج ومن ثم أقوم بصناعتها والرسم عليها، عبر استخدام عدة آلات، منها آلة الصاروخ ومبرد الخشب”.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أنواع للعصي وهي: المشعاب والعطيف وقطلا صماء.