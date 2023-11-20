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ترأس أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية

الجاسر: التنويع الاقتصادي مدخل رئيس لتحويل الرؤية إلى واقع

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
الجاسر: التنويع الاقتصادي مدخل رئيس لتحويل الرؤية إلى واقع
المواطن - فريق التحرير

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عُقدت اليوم أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها الخامسة بجمهورية جيبوتي، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

وأكد الجاسر في كلمته الافتتاحية أن رؤية المملكة 2030 تبني اقتصادًا حيويًّا ومتنوعًا، حيث تعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، مؤكدًا أن مستقبل المملكة وازدهارها يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أن المملكة تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية المملكة 2030.

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وأضاف الجاسر أن تحقيق التنويع الاقتصادي يشكل مدخلًا رئيسًا نحو تحويل الرؤية إلى واقع، مشيرًا إلى أن المساهمة في القطاعات غير النفطية تبرز أهمية زيادة الصادرات السعودية على الأسواق العالمية، موكدًا أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية جيبوتي بلغ خلال الخمس سنوات الماضية إلى (2.7) مليار ريال بمعدل نمو سنوي 7.43% سنويًّا.

وأشار إلى أن الأرقام تمثل ركنًا إضافيًّا من أركان التعاون التجاري الوثيق والمتنامي لهدف زيادة حجم الصادرات بين البلدين، موكدًا على أهمية التعاون والاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية واللوجستية ومنها ميناء دميرجوغ النفطي، ومحطة سكة الحديد وميناء دوراليه للحاويات، وميناء دوراليه متعدد الأغراض، وهذا يعززه بأن المملكة لديها سجل فعال ونشط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

4 مذكرات تفاهم

وفي ختام أعمال اللجنة تم توقيع أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في مجال قطاع الخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجيبوتية بشأن التبادل الإخباري، ووقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وهيئة الإذاعة والتلفزيون الجيبوتي للتعاون الإذاعي والتلفزيوني، ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في مجال الثروة الحيوانية.

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