الجاسر يبحث التعاون في مجال النقل مع مسؤولي دول الكاريكوم

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مع وزير البنية التحتية والنقل في سانت لوسيا السيد ستيفانسون كينغ، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم التي عقدت بمدينة الرياض.

التعاون في مجال النقل

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات التعاون بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

كما التقى الجاسر، برئيس وزراء غرينادا السيد ديكون ميتشل، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات التعاون بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بحث العلاقات الثنائية

كذلك التقى الجاسر، برئيسة وزراء بربادوس السيدة ميا أمور موتلي، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

حضر اللقاء، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.