Icon

رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد Icon تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا Icon موعد مباريات السبت في تصفيات يورو 2024 Icon ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل Icon إصابة فينسيوس جونيور تثير قلق منتخب البرازيل وريال مدريد Icon أسبوع ممطر وأجواء مميزة على الرياض والشرقية وشمال السعودية Icon الجاسر يبحث التعاون في مجال النقل مع مسؤولي دول الكاريكوم Icon أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد Icon رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين Icon الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 تصل مطار العريش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الجاسر يبحث التعاون في مجال النقل مع مسؤولي دول الكاريكوم

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
الجاسر يبحث التعاون في مجال النقل مع مسؤولي دول الكاريكوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مع وزير البنية التحتية والنقل في سانت لوسيا السيد ستيفانسون كينغ، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم التي عقدت بمدينة الرياض.

التعاون في مجال النقل

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات التعاون بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

قد يهمّك أيضاً
أسباب الذعر الليلي عند الأطفال ونصائح لنوم هادئ

أسباب الذعر الليلي عند الأطفال ونصائح لنوم هادئ

النصر يهزم الوحدة بثلاثية ويحافظ على وصافته لـ دوري روشن

النصر يهزم الوحدة بثلاثية ويحافظ على وصافته لـ دوري روشن

كما التقى الجاسر، برئيس وزراء غرينادا السيد ديكون ميتشل، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات التعاون بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بحث العلاقات الثنائية

كذلك التقى الجاسر، برئيسة وزراء بربادوس السيدة ميا أمور موتلي، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
حضر اللقاء، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس
آخر الاخبار

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس

آخر الاخبار
مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار غزيرة بكافة المحافظات
السعودية اليوم

مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار...

السعودية اليوم
Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة
الترفيه

Battle of the Baddest في موسم الرياض...

الترفيه
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة...

الرياضة
12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية
السعودية اليوم

12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها...

السعودية اليوم
لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض
السعودية اليوم

لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب...

السعودية اليوم
أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام أبها
الرياضة

أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام...

الرياضة
الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة
السعودية اليوم

الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع...

السعودية اليوم