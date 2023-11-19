الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي 

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التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بوزير البنية التحتية والتجهيزات في جمهورية جيبوتي حسن حمد إبراهيم، وذلك لمشاركة المملكة في أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها الخامسة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي.