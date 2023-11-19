Icon

لقطات مروعة لمغنية راب أمريكية تطلق النار على مدير أعمالها بالشارع Icon الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي  Icon نجم الهلال يتناول البيتزا احتفالًا بتأهل منتخب صربيا لنهائيات اليورو Icon موقف أسرة السجين من الضمان الاجتماعي Icon أبرز مكتسبات هيكل الإدارات العامة للتعليم .. الوزارة داعمة ولا تتدخل في العمليات التشغيلية Icon بعد انفصالها عن يوغوسلافيا .. منتخب صربيا يصعد لنهائيات يورو 2024 لأول مرة Icon الموساد وتفاصيل مثيرة وراء حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية في باب المندب Icon منتخب مصر يعبر سيراليون بثنائية Icon أمانة القصيم تباشر تجمعات الأمطار في بريدة بـ 356 معدة وآلية Icon الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين

الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي 

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بوزير البنية التحتية والتجهيزات في جمهورية جيبوتي حسن حمد إبراهيم، وذلك لمشاركة المملكة في أعمال اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة في دورتها الخامسة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور بن عبدالحميد التركي.

قد يهمّك أيضاً
بريكس بقيادة السعودية أثبتت تفوقها على مجموعة السبع بالقوة الاقتصادية

بريكس بقيادة السعودية أثبتت تفوقها على مجموعة السبع بالقوة الاقتصادية

55 وظيفة شاغرة بفروع المجدوعي القابضة

55 وظيفة شاغرة بفروع المجدوعي القابضة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا اسمك إيه.. عارف يعني إيه مصرية؟
مشاهير

أنغام تُفحم متحدث جيش الاحتلال: أنتَ يا...

مشاهير
جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا
الرياضة

جيسوس: سنواجه فريقًا منظمًا ونسعى للفوز غدًا

الرياضة
ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة
أخبار رئيسية

ولي العهد يدعو إلى فك الحصار وإدخال...

أخبار رئيسية
بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح
الرياضة

بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ...

الرياضة
نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي في قرغيزستان
السعودية اليوم

نادي الصقور ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان
وظائف

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بجازان

وظائف
محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034
السعودية اليوم

محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في...

السعودية اليوم
5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة على الطريق
أخبار السيارات

5 أسباب تحتم عليك التمهل في القيادة...

أخبار السيارات