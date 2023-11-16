انخفاض أسعار النفط تزامنًا مع مخاوف نقص الطلب الصيني الجاسر يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25 القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وباكستان تقويم التعليم تعتمد 11 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة السديس بمناسبة يوم التسامح العالمي: السعودية أنموذج محتذى بفضل رؤيتها الوسطية التأمينات توضح خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة السعودية ودول الكاريكوم.. قمة أولى نحو شراكة إستراتيجية ومصالح مشتركة السعودية تدين اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء بغزة: انتهاكات وممارسات وحشية شركة علم تعلن عن وظائف برواتب تنافسية وعدة مزايا انفتاح السعودية بدبلوماسيتها الناعمة نحو إفريقيا يعزز رؤية 2030
ترأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس وزراء النقل الخليجي الـ 25، التي انطلقت أعمالها اليوم بسلطنة عمان، بحضور وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال الاجتماع بحث وزراء النقل العديد من الملفات المرتبطة بالنقل البري والبحري وكذلك المواضيع المتعلقة بالموانئ بدول المجلس.