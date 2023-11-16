الجاسر يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25

ترأس وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس وزراء النقل الخليجي الـ 25، التي انطلقت أعمالها اليوم بسلطنة عمان، بحضور وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بحث العديد من الملفات

وخلال الاجتماع بحث وزراء النقل العديد من الملفات المرتبطة بالنقل البري والبحري وكذلك المواضيع المتعلقة بالموانئ بدول المجلس.