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جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

الجاسر يلتقي نظيره الإثيوبي ويزور ميناء موجو وسكة حديد إندودي

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
الجاسر يلتقي نظيره الإثيوبي ويزور ميناء موجو وسكة حديد إندودي
المواطن - فريق التحرير

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التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بوزير النقل واللوجستيات في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أليمو سمي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

ميناء موجو الجاف

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي ووكيل الوزارة للخدمات اللوجستية ريان بكري، والوفد السعودي ممثلي منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

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كما زار الجاسر والوفد المرافق، ميناء موجو الجاف وسكة حديد إندودي، وذلك للاطلاع على البنية التحية والقدرات التشغيلية اللوجستية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

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