الجامعة الإسلامية تبدأ تلقي طلبات شغل الوظائف الأكاديمية

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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدء التقديم على طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس في الجهات الأكاديمية بالجامعة، ويستمر التقديم حتى الخميس المقبل الـ 16 من شهر جمادى الأولى الحالي.
وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة أنه سيتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية للتدريس من خارج الجامعة، وفق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، مبينة أن القبول متاح في 10 تخصصات في “كلية الأنظمة والدراسات القضائية” تشمل تخصصات القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي، والقانون الدستوري، والقانون الدولي العام، والقانون الدولي الخاص، وقانون العمل والعمال، وقانون الملكية الفكرية، إضافة إلى 3 تخصصات في “معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها” تتضمن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وعلم اللغة التطبيقي وفروعه، وعلم اللغة العربية.
ودعت الجامعة الراغبين في تقديم طلباتهم إلى التحقق من استيفاء شروط القبول، وإرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في مجال التدريس عبر الوسائل الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.