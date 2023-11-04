الجماهير تتفاعل مع النشيد الوطني السعودي قبيل عرض كراون جول

تفاعلت الجماهير الحاضرة لـ عرض كراون جول المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، بترديد النشيد الوطني السعودي وذلك قبيل بدء العرض.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة ” العربية” في منصة ” إكس” مقطع فيديو لترديد الجماهير الحاضرة للنشيد الوطني السعودي قبيل انطلاق العرض.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن في منتصف أكتوبر الماضي عن حضور جون سينا بطل العالم في الوزن الثقيل للمشاركة في عرض WWE كراون جول.

أبرز نزالات عرض كراون جول

ويشمل العرض اليوم، مجموعة من النزالات القوية مثل ” نزال بيانكا بلير ضد إيو سكاي، نزال سولو سيكوا ضد جون سينا، نزال لوجان بول ضد راي ميستيريو”.

ويُعرض عرض wwe كراون جول على قناتي SSC و MBC ACTION.