سبب يدفع روبن نيفيز لمغادرة الهلال إلى نيوكاسل الصحة : 4 نصائح تجنبكم نوبات الربو أثناء هطول الأمطار الجماهير تتفاعل مع النشيد الوطني السعودي قبيل عرض كراون جول سداسية مان سيتي ضد بورنموث تصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي تصوير جوي رائع يوثق جريان وادي الرمة شمال الحليفة أبها يقلب تأخره أمام الأخدود إلى فوز بثلاثية أكثر من نصف مليون متبرع عبر منصة ساهم لإغاثة غزة كاميرا ترصد لحظة وقوع زلزال نيبال القوي قبل سقوط 132 قتيلًا وعد كانتي لجماهير الاتحاد توقعات أسعار العقار في السعودية تثير الجدل
تفاعلت الجماهير الحاضرة لـ عرض كراون جول المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، بترديد النشيد الوطني السعودي وذلك قبيل بدء العرض.
ونشر الحساب الرسمي لـ قناة ” العربية” في منصة ” إكس” مقطع فيديو لترديد الجماهير الحاضرة للنشيد الوطني السعودي قبيل انطلاق العرض.
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن في منتصف أكتوبر الماضي عن حضور جون سينا بطل العالم في الوزن الثقيل للمشاركة في عرض WWE كراون جول.
ويشمل العرض اليوم، مجموعة من النزالات القوية مثل ” نزال بيانكا بلير ضد إيو سكاي، نزال سولو سيكوا ضد جون سينا، نزال لوجان بول ضد راي ميستيريو”.
ويُعرض عرض wwe كراون جول على قناتي SSC و MBC ACTION.
شاهد.. تفاعل الجمهور مع النشيد الوطني السعودي قبيل بدء عرض #WWE المقام ضمن فعاليات #موسم_الرياض
#RiyadhSeason
#BigTime
عبر:@latifalshaikh pic.twitter.com/XuOiMwlPgH
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 4, 2023