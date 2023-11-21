الجماهير تنتظر مشاركة أحمد حجازي

تترقب الجماهير الاتحادية عودة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أحمد حجازي جاهز المشاركة

وكان أحمد حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، وعاد للمشاركة بالتدريبات مؤخرًا.

وبات حجازي جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا خلال مواجهتي أجمك الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني.

وأصبح مصير أحمد حجازي مرتبطًا بيد المدير الفني الجديد، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي تولى المهمة مؤخرًا، وذلك بعدما تأكدت جاهزيته الطبية والبدنية.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد ٩ نقاط وبفارق نقطتين عن سباهان أصفهان، القوة الجوية للعراقي، ويتذيل أجمك الأوزبكي الترتيب بدون رصيد.