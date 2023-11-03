الجماهير تنعى أسامة فلوح

توفي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، أسامة فلوح، بعد تعرضه لحادث سير خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفاة أسامة فلوح

وأعلن نادي الوداد المغربي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة أسامة فلوح عن عمر يُناهز 24 عامًا، بعد دخوله في غيبوبة لمدة 3 أسابيع.

وكان فلوح الذي يلعب كظهير أيسر، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد في الميركاتو الصيفي، قادمًا من أنجيه الفرنسي، وسبق له اللعب لناديي ستراسبورغ والفتح الرباطي المغربي.

الجماهير تنعي فلوح

وخيم الحزن على رواد منصة “إكس”، بعد وفاة أسامة فلوح، وقال عبدالعزيز السالم: “الله يرحمك ويغمد روحك الجنة ويلهم أهلك الصبر”، وكتبت نورا الحكيم: “إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة فلوح بعد تعرضه لحادث مروري.. ربنا يرحمه”.

وكتب المعلق الرياضي خليل البلوشي: “كل التعازي والمواساة لأسرة لاعب الوداد المغربي فلوح بعد تعرضه لحادث سير منذ أسابيع.. نعزي أنفسنا ونعزي أسرة اللاعب ونعزي الأسرة الرياضية في نادي الوداد المغربي لوفاة اللاعب”.

وواصل البلوشي حديثه قائلًا: “الله يرحمك يا أسامة ويحسن إليك ويصبر أهلك وذويك.. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وعلقت كنز، قائلة: “عزاؤنا لفريق الوداد البيضاوي والجامعة الملكية لكرة القدم في اللاعب الخلوق أسامة فلوح.. الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله إنا لله وإنا اليه راجعون”.