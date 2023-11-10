الجماهير طالبت برحيله .. نجم الأهلي ضحية التعادل مع ضمك

طالبت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، رحيل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

أرقام فيرمينيو مع الأهلي

ولم ينجح فيرمينيو حتى الآن إلا في إحراز 3 أهداف فقط مع الراقي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتريد الجماهير رحيل النجم البرازيلي لتراجع مستواه مع ضم النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وكان فيرمينيو انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

وفي وقت سابق، انتقدت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، اللاعب الجزائري رياض محرز، وذلك بعد تصريحاته الإعلامية التي قالها عقب التعادل مع ضمك أمس بنتيجة 2- 2 في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان محرز قال أمس في برنامج “أكشن مع وليد: “شيء معيب أن ضمك تعادل معنا، لقد كنا متقدمين بثنائية دون رد، ونحن من منحنا الفرصة لضمك من أجل أن يعود في اللقاء”.

وواصل: “يجب أن نتعلم من أخطائنا ونعرف ماذا سنفعل فيما هو مقبل”.