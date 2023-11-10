الجماهير طالبت برحيله .. نجم الأهلي ضحية التعادل مع ضمك 4 لقاءات لـ ولي العهد على هامش القمة السعودية الإفريقية الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة مجددًا ميتروفيتش يتسبب في إصابة خطيرة لنجم التعاون ونقله بسيارة الإسعاف هدى اليامي وكيلًا لجامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي تشكيل الاتحاد لمواجهة أبها الديوان الملكي: وفاة يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفنار وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى NOMAC
طالبت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، رحيل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.
ولم ينجح فيرمينيو حتى الآن إلا في إحراز 3 أهداف فقط مع الراقي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتريد الجماهير رحيل النجم البرازيلي لتراجع مستواه مع ضم النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة الإسباني.
وكان فيرمينيو انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023 قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.
وفي وقت سابق، انتقدت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، اللاعب الجزائري رياض محرز، وذلك بعد تصريحاته الإعلامية التي قالها عقب التعادل مع ضمك أمس بنتيجة 2- 2 في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان محرز قال أمس في برنامج “أكشن مع وليد: “شيء معيب أن ضمك تعادل معنا، لقد كنا متقدمين بثنائية دون رد، ونحن من منحنا الفرصة لضمك من أجل أن يعود في اللقاء”.
وواصل: “يجب أن نتعلم من أخطائنا ونعرف ماذا سنفعل فيما هو مقبل”.