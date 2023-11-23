الجماهير والنقاد: رد أنمار الحائلي على سعد اللذيذ كان شجاعًا

أثنت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد والنقاد الرياضيين على تصريحات أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد على سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن السعودي، حيث تحدث الأخير عن صفقات العميد في الميركاتو الصيفي ومن قام باختيارها.

رد أنمار الحائلي شجاعًا

وقال الإعلامي الرياضي حمزة السيد المعروف بانتمائه للاتحاد عبر حسابه في منصة “إكس”: “أنمار الحائلي قال الحقيقة الماثلة التي تُخاطب عقول العقلاء، ونعم هو تأخر لاعتبارات كثيرة لكنه كان شجاعًا ورد على تلك المغالطات كما يجب وينبغي تمامًا على كل عشاق الاتحاد الالتفاف من أجل مصلحة نادينا المونديالي”.

أما ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن السابق فقال في برنامج “أكشن مع وليد”: “حديث الحائلي كان شجاعًا وسعد اللذيذ قام بعمل فتنة في الشارع الرياضي يجب أن يُوضح، يوجد تناقضات وعلامات استفهام كثيرة، ما فعله برنامج الاستقطاب سيجعل الكثير من الأندية تتساءل عن مبدأ العدل”.

بينما قال مشجع اتحادي يُدعى “عبدالقادر الحريري” عبر منصة “إكس”: “شكرًا لك يا أنمار من كل قلبي، أقسم بالله المفروض يكون لك تيفو خاص، رئيس تعرض للسب وإسقاطات وتجريح، ورغم هذا كله صبر ثم صبر”.

وكان سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري روشن قال: “صفقات نادي الاتحاد الصيفية كانت من اختيار اللجنة الفنية في النادي، ولم نتدخل فيها”.

وحول مصير اللاعب جوتا مع العميد قال اللذيذ: “نادي الاتحاد هو من طلب ضم جوتا، وليست كل الصفقات تنجح باستمرار، ولم نجبر الاتحاد على ضم اللاعب”.

وقال الحائلي ردًّا على تصريحات اللذيذ: “اسألوا القائمين برنامج الاستقطاب عن سبب منحنا 4 لاعبين والبقية 8، عندما أرى استقطابات النصر والهلال أنظر إلى المستوى نفسه”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد: “لا تتوقع أن يُعرض مبابي علينا ومن ثم نرفض، ولو كان حديث اللذيذ بتلك الشفافية، فأتمنى يكون كاملًا وواضحًا”.

بعد خروج #انمار_الحائلي وقال الحقيقة الماثلة التي تخاطب عقول العقلاء، نعم تأخر لاعتبارات كثيرة، ولكن كان شجاعا ورد على تلك المغالطات كما يجب وينبغي تماما، الآن دور عشاق #الاتحاد الأوفياء بكل أنحاء العالم بالالتفاف بكل اتحاد وتماسك من أجل مصلحته عشقنا #الاتحاد المونديالي العالمي… pic.twitter.com/aY9TnTVGZh — الإعلامي والكاتب الرياضي / حمزة السيد (@9hamza_) November 23, 2023