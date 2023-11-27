الجمعة المقبلة أول أيام الشتاء ويناير الأكثر برودة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أول أيام فصل الشتاء في المملكة، حيث يكون يوم الجمعة القادم أول أيام الشتاء أرصاديًّا.

أمطار أعلى من المعدل

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار أعلى من المعدل، بنسبة احتمال 50% على أجزاء من الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية، مع ارتفاع في معدل درجات الحرارة السطحية الفصلية بمقدار درجة ونصف الدرجة بنسبة احتمال تصل إلى 80% حيث يكون التغير أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة.

يناير الأكثر برودة

وحسب تقرير الأرصاد عن التوقعات الفصلية والحالة السائدة لشتاء العام الحالي، فإن شهر يناير سيكون أكثر شهور العام برودة والأعلى من حيث هطول الأمطار يليه شهرا ديسمبر وفبراير، كما أنه سيكون أكثر الشهور التي تشهد عدد أيام الحالات الشديدة الأمطار.

وأشار المركز في تقريره إلى أن عدد أيام الموجات الباردة في المملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا، بينما عدد الموجات الباردة لم تسجل انخفاضًا ملحوظًا.

يُذكر أن الموجة الباردة يقصد بها انخفاض درجة الحرارة الصغرى بمقدار 5 درجات مئوية عن معدلها الطبيعي لمدة 6 أيام متتالية وأكثر.