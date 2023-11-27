Icon

ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس أوكرانيا Icon إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر Icon ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس Icon لقطات منوعة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 Icon الجمعة المقبلة أول أيام الشتاء ويناير الأكثر برودة Icon توقعات باهتمام مستثمرين جدد مع إطلاق عقود خيارات الأسهم المفردة Icon وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم Icon أسباب صعوبات التعلم لدى الطلاب وكيفية مواجهتها Icon الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟ Icon رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمطار أعلى من المعدل ببعض المناطق

الجمعة المقبلة أول أيام الشتاء ويناير الأكثر برودة

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
الجمعة المقبلة أول أيام الشتاء ويناير الأكثر برودة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أول أيام فصل الشتاء في المملكة، حيث يكون يوم الجمعة القادم أول أيام الشتاء أرصاديًّا.

أمطار أعلى من المعدل

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار أعلى من المعدل، بنسبة احتمال 50% على أجزاء من الشرقية والقصيم والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية، مع ارتفاع في معدل درجات الحرارة السطحية الفصلية بمقدار درجة ونصف الدرجة بنسبة احتمال تصل إلى 80% حيث يكون التغير أعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

في الظهور الأول لـ جاياردو .. الاتحاد ينجو أمام الاتفاق بالتعادل

في الظهور الأول لـ جاياردو .. الاتحاد ينجو أمام الاتفاق بالتعادل

يناير الأكثر برودة

وحسب تقرير الأرصاد عن التوقعات الفصلية والحالة السائدة لشتاء العام الحالي، فإن شهر يناير سيكون أكثر شهور العام برودة والأعلى من حيث هطول الأمطار يليه شهرا ديسمبر وفبراير، كما أنه سيكون أكثر الشهور التي تشهد عدد أيام الحالات الشديدة الأمطار.

وأشار المركز في تقريره إلى أن عدد أيام الموجات الباردة في المملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا، بينما عدد الموجات الباردة لم تسجل انخفاضًا ملحوظًا.

يُذكر أن الموجة الباردة يقصد بها انخفاض درجة الحرارة الصغرى بمقدار 5 درجات مئوية عن معدلها الطبيعي لمدة 6 أيام متتالية وأكثر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خالد بن سلمان يؤكد أهمية الوقف الشامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة
السعودية اليوم

خالد بن سلمان يؤكد أهمية الوقف الشامل...

السعودية اليوم
موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية
السعودية اليوم

موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة...

السعودية اليوم
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن مشاري
السعودية اليوم

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة...

السعودية اليوم
الرائد يبحث عن فوز غائب من 8 جولات
آخر الاخبار

الرائد يبحث عن فوز غائب من 8...

آخر الاخبار
يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي
آخر الاخبار

يايا توريه مساعدًا أول لمدرب المنتخب السعودي

آخر الاخبار
موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر
حساب المواطن

موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر

حساب المواطن
موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد الحزم والقناة الناقلة

الرياضة
سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة
السعودية اليوم

سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار...

السعودية اليوم