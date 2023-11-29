الجمهور مودعًا عبدالله الجربوع: 50 عامًا في خدمة الهلال

حرصت الجماهير الهلالية، على توديع عبدالله الجربوع، بعد الإعلان عن رحيله من منصبه كمدير تنفيذي للنادي، والتعاقد مع الإسباني ستيف كالزادا لتولي المهمة بداية من مطلع شهر يناير 2024.

الإدارة تُثمن دور الجربوع

وثمن مجلس الإدارة لعبدالله الجربوع جهوده المبذولة طيلة فترة عمله رئيسًا تنفيذيًا للهلال، حيث يعد إحدى الكفاءات التي خدمت الهلال لاعبًا وإداريًا وعضوًا لمجلس الإدارة ورئيسًا تنفيذيًا.

وأشارت الإدارة في بيانها، إلى أن الجربوع ساهم بكفاءته وإمكاناته الإدارية فيما وصل إليه الهلال عبر تحقيق العديد من المنجزات والقفزات في مختلف الجوانب على الصعيد الإداري، وتمنت له التوفيق في مسيرته العملية.

شكرًا عبدالله الجربوع

وتفاعلت الجماهير مع رحيل عبدالله الجربوع عن منصبه، ووجهت الشكر إليه، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وقال إبراهيم اليحيى: “50 عامًا في خدمة الهلال.. الآن يترجل من منصب الرئيس التنفيذي”.

وكتب عزيز: “50 عامًا من الإخلاص والتفاني في خدمة هذا الكيان العظيم.. الله يجزاك عنا خير الجزاء وشُكراً من الأعماق على كل صغير وكبير قدمته للهلال.. أنت أحد صُناع تاريخ الهلال المُجيد بعد الله، لن ننساك ما حيينا شُكراً ولا توفيك يا وفيّ”.

وقال محمد العنبر: “خدمت الهلال لاعبًا وإداريًا ورئيسًا وأفنيت عمرك في خدمة كبير آسيا وزعيمها الهلال فكلمة شكرًا قليلة في حقك”، وكتب خالد براك العتيبي: “من رجال الهلال المخلصين الذين خدموا النادي في الماضي والحاضر.. يستحق الشكر”.