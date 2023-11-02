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المقرر إقامتها اليوم

الجمهور يترقب قرعة كأس الملك

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
الجمهور يترقب قرعة كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قرعة كأس الملك لمنافسات الدور ثمن النهائي، في ظل المستوى المميز الذي ظهرت عليه الفرق خلال منافسات البطولة.

قرعة كأس الملك

ومن المقرر أن تُقام قرعة كأس الملك، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على أن يتم إذاعتها عبر قناة SSC، وستكون القرعة مفتوحة لكل الاحتمالات؛ دون تحديد مستويات.

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ويتم السحب بطريقة عشوائية، من الوعاء الأول اسم الفريق، ورقم من الوعاء الثاني، ويتم تسكينه في مكانه بالجدول بعد ذلك، ويتم تكرار الأمر ذاته حتى اكتماله، والفريق الذي يتم اختياره أولًا تكون المباراة على ملعبه.

آلية قرعة كأس الملك
آلية القرعة

الجماهير تتوقع كلاسيكو

وتفاعلت الجماهير مع قرعة كأس الملك، وبات الهاشتاق الخاص بها، ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم الخميس، وسط تفاعل كبير من المشجعين الذين توقعوا نتيجة القرعة.

الاتحاد ضد الفيحاء
لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA

وتوقع غالبية الجمهور أن يكون هناك كلاسيكو جديد بين النصر والاتحاد في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك، على أن يواجه الهلال، الفيصلي أو الخليج، مؤكدة أن المباريات ستكون قوية ومثيرة.

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع القرعة، وتمنت أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم تألقه هذا الموسم مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو والنجم كريستيانو رونالدو، والتتويج باللقب الغائب عن خزائنه.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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