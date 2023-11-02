الجمهور يترقب قرعة كأس الملك

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تترقب الجماهير قرعة كأس الملك لمنافسات الدور ثمن النهائي، في ظل المستوى المميز الذي ظهرت عليه الفرق خلال منافسات البطولة.
ومن المقرر أن تُقام قرعة كأس الملك، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على أن يتم إذاعتها عبر قناة SSC، وستكون القرعة مفتوحة لكل الاحتمالات؛ دون تحديد مستويات.
ويتم السحب بطريقة عشوائية، من الوعاء الأول اسم الفريق، ورقم من الوعاء الثاني، ويتم تسكينه في مكانه بالجدول بعد ذلك، ويتم تكرار الأمر ذاته حتى اكتماله، والفريق الذي يتم اختياره أولًا تكون المباراة على ملعبه.
وتفاعلت الجماهير مع قرعة كأس الملك، وبات الهاشتاق الخاص بها، ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم الخميس، وسط تفاعل كبير من المشجعين الذين توقعوا نتيجة القرعة.
وتوقع غالبية الجمهور أن يكون هناك كلاسيكو جديد بين النصر والاتحاد في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الملك، على أن يواجه الهلال، الفيصلي أو الخليج، مؤكدة أن المباريات ستكون قوية ومثيرة.
وتفاعلت الجماهير النصراوية مع القرعة، وتمنت أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم تألقه هذا الموسم مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو والنجم كريستيانو رونالدو، والتتويج باللقب الغائب عن خزائنه.