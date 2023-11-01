الجهني يعتذر عن الاستمرار في رئاسة لجنة الاحتراف

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تقديم جابر بن سعد الجهني، اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأوضح الاتحاد السعودي في بيانه، أن الجهني اعتذر عن الاستمرار في رئاسة اللجنة بسبب ظروف خاصة، كما قدم شكره لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، ياسر المسحل وجميع منسوبيه، على دعمهم وتعاونهم طوال فترة عمله.
ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المسحل، شكره وتقديره للجهني، مثمنًا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة على مستوى عمل اللجنة.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف نائب رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، متعب بن حمد الأحمد، برئاسة اللجنة، خلفًا للجهني.
ويحظى الأحمد بخبرة علمية وعملية، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة سنترال لانكشاير بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، وكان عضوًا في لجنة الاحتراف منذ عام 2019.