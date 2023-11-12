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حذرت من التعامل مع الحسابات غير الرسمية

الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على الواتساب

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على الواتساب
المواطن - واس

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نفت المديرية العامة للجوازات، وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتساب ” WhatsApp”، محذّرةً من التعامل مع الحسابات غير الرسمية التي تدّعي تقديم الخدمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت “الجوازات” أهمية استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، عبر قنواتها المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على استفساراتهم.

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