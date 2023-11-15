الجيش الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء تحت غطاء ناري وقصف مكثف

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة تحت غطاء ناري وقصف مكثف وقامت بنشر الدبابات والآليات داخل المستشفى.

اقتحام مجمع الشفاء

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء سمع دوي إطلاق نار، كما أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الضوئية قبيل الاقتحام.

ويزعم الجيش الإسرائيلي وجود مقاتلين تابعين لحركة حماس في أنفاق تحت مجمع الشفاء الطبي الذي حاصرته قوات إسرائيلية منذ ثلاثة أيام.

وتنفي حركة حماس وجود أنفاق أو مقاتلين لها في المستشفى ودعت الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية إلى إجراء تحقيق ميداني للتأكد من أن مزاعم إسرائيل غير صحيحة.

بدوره قال الصليب الأحمر الدولي إنه يتابع الوضع في مجمع الشفاء عن كثب ويتواصل مع كل الأطراف داعيًا إلى حماية المدنيين في غزة.

ضحايا العدوان على غزة

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 11 ألفاً و240 منذ بدء الحرب موضحًا أن من بين القتلى 4630 طفلاً و3130 امرأة.

وأضاف أن أكثر من 29 ألف شخص أصيبوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين الماضي، أن كل المستشفيات في شمال القطاع أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين.