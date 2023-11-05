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أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.
جاء ذلك ردًّا من الأحوال المدنية على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، حيث قالت: إن الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية هي كما يلي:
– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.
– يتشرط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.
– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.
– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب.
– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.
– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.