أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك ردًّا من الأحوال المدنية على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، حيث قالت: إن الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية هي كما يلي:

صور تجديد بطاقة الهوية

– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.

– يتشرط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب.

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.