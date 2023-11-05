Icon

السجن لشاب سرق بطاقة معلم واشترى قهوة لأصدقائه Icon العاصفة سيارا تخلف 12 قتيلًا وتقطع الكهرباء عن مليون شخص Icon الأهلي يتفوق على الرياض بهدفين في الشوط الأول Icon طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا  Icon التعادل يحسم مباراة لوتون تاون ضد ليفربول Icon أحمد حجازي قد يواجه الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية Icon مليون زائر لفعاليات موسم الرياض خلال أسبوع Icon الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية Icon الوحدة يقلب الطاولة على الحزم في دوري روشن Icon التعادل السلبي عنوان مباراة التعاون وضمك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء

الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الأحوال المدنية الحالات الصحيحة للصور الخاصة بتجديد بطاقة الهوية الوطنية.

جاء ذلك ردًّا من الأحوال المدنية على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، حيث قالت: إن الحالات الصحيحة لصور تجديد بطاقة الهوية الوطنية هي كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
تليجرام يعلن عن تحديث جديد.. تعرف على مزاياه

تليجرام يعلن عن تحديث جديد.. تعرف على مزاياه

الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش

الإسماعيلي يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام طلائع الجيش

صور تجديد بطاقة الهوية

– ينبغي أن تكون ملونة ذات خلفية بيضاء.

– يتشرط أن تكون الصورة حديثة تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى.

– يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.

– يجب ألا تشوب الصورة أي طيات أو بقع حبر أو ثقوب.

– يجب أن تبين الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا.

– يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر فريق في آسيا
آخر الاخبار

مدرب مومباي سيتي عن الهلال: سنواجه أكبر...

آخر الاخبار
مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا
الرياضة

مواجهة نارية مرتقبة بين إنجلترا وإيطاليا

الرياضة
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس متعمد في الخرج
أخبار أمنية

القبض على متهمين في إطلاق نار ودهس...

أخبار أمنية
تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية
الترفيه

تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم...

الترفيه
دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات غزة في مرمى نيران إسرائيل
العالم

دفن 100 فلسطيني في مقبرة جماعية ومستشفيات...

العالم
وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الفطيم القابضة

وظائف
حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربيًا وعالميًا
أخبار رئيسية

حملة شعبية لإغاثة غزة.. السعودية أكبر داعم...

أخبار رئيسية