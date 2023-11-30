Icon

الأهلي يزور شباك أبها 5 مرات في الشوط الأول Icon توضيح من العقاري بشأن رهن العقار وعقد المرابحة Icon ميتروفيتش يحلم بمواصلة هز الشباك Icon الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة Icon عطل يضرب منصة x Icon المنتخب السعودي يحتل المركز الـ56 عالميًّا Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المقاولين Icon وظائف شاغرة في شركة قطار سار Icon أبها يتألق هجوميًّا مع يوسف المناعي Icon 20 وظيفة شاغرة لدى الأهلي إسناد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بيان لـ الديوان الأميري

الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الديوان الأميري في الكويت أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقرة.

وقال وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بحسب بيان لوكالة كونا، مساء اليوم الخميس، إن الحالة الصحية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس، مستقرة، سائلًا المولى جل وعلا أن يمن على أمير الكويت بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف شاغرة لدى محطة بوابة البحر الأحمر

هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يضعف مناعة الجسم؟

هل لقاح الإنفلونزا الموسمية يضعف مناعة الجسم؟

ويوم أمس، صرح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قد دخل المستشفى، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزير الديوان الأميري، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ولله الحمد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد في وسائل النقل العام
أخبار رئيسية

200 ريال غرامة وضع القدم على المقاعد...

أخبار رئيسية
خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني
السعودية اليوم

خطوات التنازل للزوجة أو العكس في سكني

السعودية اليوم
لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة
السعودية اليوم

زوجة تركي الحمد تنفي وفاته: صحته مستقرة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة قائمة الهدافين

الرياضة
السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه لطلب البنزين عبر التطبيقات
السعودية اليوم

السبيعي توقفت سيارته فسارع المرور لحمايته وتوجيهه...

السعودية اليوم
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
السعودية اليوم

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب...

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين

آخر الاخبار