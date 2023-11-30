أكد الديوان الأميري في الكويت أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقرة.

وقال وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بحسب بيان لوكالة كونا، مساء اليوم الخميس، إن الحالة الصحية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الخميس، مستقرة، سائلًا المولى جل وعلا أن يمن على أمير الكويت بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

ويوم أمس، صرح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قد دخل المستشفى، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزير الديوان الأميري، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ولله الحمد.