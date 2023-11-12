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متوقع تمركزها ببدايتها على أجزاء من تبوك والشمالية والجوف

الحالة الممطرة الثالثة للوسم تبدأ غدًا فكيف تبدأ وأين تنتهي؟

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
الحالة الممطرة الثالثة للوسم تبدأ غدًا فكيف تبدأ وأين تنتهي؟
المواطن - فريق التحرير

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أكد خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنه بحسب النماذج العددية للطقس تبدأ الحالة الممطرة الثالثة لوسم 1445هـ يوم غد الاثنين 29 ربيع الآخر 1445هـ، ومتوقع أن تستمر عدة أيام.

خريطة الحالة

وقال الحصيني في تدوينة له عبر منصة إكس، مساء اليوم الأحد: إنه متوقع تمركز هذه الحالة الممطرة في بدايتها على أجزاء من مناطق تبوك ثم الشمالية ثم الجوف فالمدينة المنورة ومكة المكرمة ثم حائل فالقصيم ثم شمال الشرقية والكويت فالعراق ثم منطقة الرياض شماله ثم الرياض ثم جنوبها فالمنطقة الشرقية ودولتي البحرين وقطر.

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ولفت إلى أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وإلى أقصى غرب منطقة نجران من المملكة تمتد أيضًا نواحي الإمارات وسلطنة عمان واليمن، موضحًا أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وفرصة سيول على أجزاء منها يعقبها انخفاض في درجات الحرارة وهذه توقعات حتى تقع والله أعلم.

المدني يحذر

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين حتى الخميس المقبل.

أمطار مكة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وجدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء وثادق والغاط والزلفي والمجمعة، ومناطق الباحة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

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